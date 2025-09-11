الهلال السعودي يرفض صفقة “مغرية” من روسيا

رفضت إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، العرض الروسي المقدم للتعاقد مع البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم فريق “الزعيم” وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقت إدارة نادي الهلال عرضا من نادي تسيسكا موسكو بقيمة 25 مليون يورو، لشراء عقد البرازيلي ماركوس ليوناردو، بحسب ما أوردته صحيفة “اليوم” السعودية.

ورفضت إدارة الهلال عرض نادي تسيسكا موسكو لضم ليوناردو في صفقة انتقال نهائي، هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني لنادي الهلال، يتمسك باستمرار ليوناردو، حيث سيتم تسجيله في قائمة الفريق المشاركة بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، بالموسم الجاري.

ويرغب إنزاغي في الاستفادة من خدمات ليوناردو في البطولة الآسيوية بعد إزالته من القائمة المحلية المشاركة في دوري “روشن” السعودي لكرة القدم للمحترفين، بسبب تجاوزه السن القانوني للاعبي المواليد، وعدم توافر مكان لتسجيله ضمن اللاعبين الأجانب الثمانية فوق السن.

ويعتمد سيموني إنزاغي على الأوروغوياني داروين نونيز القادم من ليفربول، لقيادة خط الهجوم بعد خروج ليوناردو من القائمة وكذلك رحيل الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى الريان القطري في الميركاتو الصيفي.

روسيا اليوم