الشرطة السودانية: إحالة (٣) ضباط من رتبة الفريق شرطة للتقاعد

في إطار الترتيبات الإدارية لوزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة للعام ٢٠٢٥م صدرت القرارات الآتية :

• إحالة (٣) ضباط من رتبة الفريق شرطة للتقاعد .

• ترقية (٦) ضباط من رتبة اللواء شرطة إلى رتبة الفريق شرطة .

• ترقية (٦) ضباط من رتبة اللواء شرطة لرتبة الفريق شرطة واحالتهم للتقاعد .

• إحالة ضباط من رتبة اللواء شرطة للتقاعد .

• ترقية عدد من الضباط من رتبة العميد شرطة إلى رتبة اللواء شرطة .

• ترقية عدد من الضباط من رتبة العميد شرطة إلى رتبة اللواء شرطة وإحالتهم للتقاعد .

• وتؤكد وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة أنها ماضية بعزم لا يلين في بسط الأمن والنظام في كافة ربوع الوطن وفرض هيبة الدولة وفقاً لأحكام القانون ومستمرة في القيام بواجباتها الوطنية بكل تجرد وإخلاص .

الناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة

١٠/ سبتمبر / ٢٠٢٥م