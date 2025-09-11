نوارة أبو محمد محمد طاهر تشيد بمسيرة البناء وإعادة الإعمار بولاية نهر النيل

أكدت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، اهتمام الدولة بمشاريع التنمية وبرامج البناء وإعادة الاعمار.

ودعت لدى اجتماعها الاربعاء مع حكومة ولاية نهر النيل ولجنة أمن الولاية بمقر حكومة نهر النيل بالدامر، دعت إلى شحذ الهمم وتعزيز الطاقات للمشاريع التي تستهدف بناء الإنسان أولا.

وأشادت د. نوارة بإنجازات حكومة نهر النيل التي تمكنت من تشغيل 72 مصنعا و5 مستشفيات تخصصية وقامت بتأهيل وتوسيع عدد من الطرق. فضلا عن مجهوداتها في استقرار الأعوام الدراسية أثناء الحرب والتي تمخضت الآن عن مهرجان الابداع الطلابي وبرامج البناء والإعمار.

ووقفت د. نوارة على قافلة الدعم والإسناد للقوات المسلحة رقم 106 والتي سيرها اتحاد نقابات عمال نهر النيل للولاية الشمالية .

كما وقفت على القافلة المتجهة إلى المناطق المتأثرة بالسيول والفيضانات والتي سيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.