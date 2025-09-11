وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يتفقان على التعاون الفني

أكد د. محمد نور عبد الدائم، وزير الدولة بوزارة المالية، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والوزارة قد اتفقا على التعاون وتقديم الدعم الفني، خاصة في مجال مشاريع نظم المالية العامة في الدولة لتحسين الشفافية وتطبيق المعايير المتوقعة وتطبيق الحوكمة الرشيدة اللازمة.

جاء ذلك في لقائه بالسيد لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، بمجمع الوزارات الاربعاء ببورتسودان.

واستعرض وزير الدولة استراتيجيات وزارة المالية لإصلاح نظم المالية الحالية ومشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي والاقتصادي.

من جانبه، أوضح السيد لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، أن البرنامج يعمل على تقديم الدعم الفني وذلك عبر الخبراء القطاعيين في مجال الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الوزارة.