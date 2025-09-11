والي الشمالية يتسلم توصيات ورشة قضايا التجارة الخارجية

تسلم والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد توصيات ومخرجات ورشة عمل قضايا التجارة الخارجية عبر الولاية الشمالية الفرص والتحديات، التي نظمها مكتب وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية بالولاية الشمالية بالتعاون مع وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية.

وركزت التوصيات على رصد أسباب المخالفات التي تؤدي إلى إيقاف وحجز السلع خاصة سلع الصادر، ورصد الأسباب التي تؤدي إلى تهريب السلع والعمل على معالجتها من خلال تحفيز التجار على اتباع الإجراءات الرسمية لتصدير السلع وتعزيز الرقابة الحدودية باستخدام أنظمة رقابة متقدمة.

ووضع الدولة سياسات تحفيزية لتشجيع المصدرين على اتباع القنوات الرسمية وإنشاء نافذة إلكترونية موحدة بالمعابر، وإنشاء مناطق حرة بمعبري أشكيت وأرقين وتوفير مكاتب للخدمات الضرورية وخدمات التخزين المبرد.

وتوعية وتشجيع التجار الذين يقومون بشراء البضائع لاستخراج سجلات تجارية ودخول شركات مؤهلة في القطاعات المهمة للصادر والوارد، وإحكام التنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية والعدلية في القضايا الخاصة بالتجارة الخارجية وإشراك القطاع الخاص (المصدرين، الموردين، التجار المحليين، المخلصين) في صنع القرارات التي تخصهم لضمان عدم مناهضتها مع تفعيل دور الكيانات الممثلة لهم.