“الحاسوب الخارق” يتوقع فوز صلاح بـ”ذات الأذنين”

توقع الحاسوب الخارق الخاص بشركة “أوبتا” للإحصاءات الرياضية أن يكون ليفربول الإنجليزي بطلاً لدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي وذلك رغم خروجه من ثمن نهائي النسخة الماضية على يد البطل لاحقاً باريس سان جيرمان.

وتصدر ليفربول مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وانتصر 7 مرات مقابل خسارة واحدة، لكنه خرج أمام باريس سان جيرمان في ثمن النهائي بعد تعادلهما 1-1 بمجموع المباراتين ولجوئهما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الفرنسي في النهاية.

وبلغت نسبة فوز ليفربول بـ”ذات الأذنين” 20.4%، بينما رشحه “الحاسوب الخارق” للوصول إلى ربع النهائي بنسبة 72.7%، و51.5% للعب نصف النهائي، وأن يكون أحد طرفي النهائي بنسبة 34%.

وكانت المفاجأة في توقعات الحاسوب الخارق هي تواجد أرسنال الإنجليزي في المركز الثاني، إذ رشحه للفوز بالبطولة بنسبة 16%، علماً بأن فريق المدرب ميكيل أرتيتا لم يفز بها من قبل وكانت أفضل إنجازاته هي الوصول إلى نهائي نسخة 2005-2006 قبل الخسارة بهدفين لهدف أمام برشلونة.

وبلغت نسبة باريس سان جيرمان البطل الحالي 12.1%، فيما توقع الحاسوب أن تكون نسبة فوز مانشستر سيتي بطل نسخة موسم 2022-2023 8.4 وهي نفس النسبة التي حصل عليها برشلونة الإسباني الذي لم يرفع الكأس منذ 10 أعوام وخرج في النسخة الماضية من إنتر ميلان الإيطالي بعد مباراة ماراثونية.

العربية نت