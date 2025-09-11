بنك السودان الجزيرة يستعد لبدء عمليات استبدال العملة

أكد الأستاذ مصطفى إبراهيم المدير التنفيذي لمحلية الكاملين لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم مدير بنك السودان فرع ولاية الجزيرة، أن اللقاء يأتي للوقوف على استعدادات المحلية لبدء عمليات استبدال العملة وتكوين اللجنة العليا وخططها لاستبدال العملة وتحديد النوافذ.

على صعيد آخر، وقف مدير بنك السودان بالجزيرة على جاهزية عدد من البنوك بمحلية الكاملين شملت الزراعي والمزارع بالمسعودية والمعيلق .

واعلن الالتزام بمعالجة كافة القضايا الخاصة ببنك الخرطوم فرع الباقير وطرح عدد من النوافذ لبنك أم درمان الوطني لتسهيل عملية استبدال العملة على المواطنين بالمحلية.

سونا