93% من الطيارين يقرون بأخذ قيلولة خلال تحليق الطائرة… هل علينا القلق؟

كشفت نقابة الطيارين الألمان، عن أن القيلولة أثناء الرحلات الجوية أصبحت “واقعا مقلقا” لدى أعضائها، وحذرت من “الإرهاق المتزايد” الذي يعانيه العاملون في هذا القطاع.

وقالت نقابة الطيارين الألمان “كوكبيت” يوم الاربعاء إنها أجرت استطلاعا شمل أكثر من 900 طيار في الأسابيع الأخيرة، ووجدت أن 93% منهم اعترفوا بأنهم أخذوا قيلولة أثناء الرحلات الجوية في الأشهر القليلة الماضية.

وأشارت النقابة إلى أن الاستطلاع لا يمثل الواقع بدقة في القطاع، ولكنها أكدت أن 44% من الطيارين الذين شملهم الاستطلاع كانوا ينامون “بانتظام” أثناء الرحلات الجوية، و12% يفعلون ذلك في كل رحلة، بينما لم يتذكر 7% منهم عدد مرات حدوث ذلك.

وبدورها، صرحت نائبة رئيس نقابة “كوكبيت” كاترينا ديزلدورف: “أصبحت القيلولة منذ فترة طويلة أمرا طبيعيا في قمرات القيادة بالطائرات الألمانية”، وأضافت: “ما كان يقصد به في الأصل أن يكون إجراءً قصير الأمد لشحن الطاقة تحول إلى حل دائم لضغط العمل”.

وأشارت ديزلدورف إلى أن “القيلولة القصيرة ليست ضرورية في حد ذاتها، لكن إرهاق طاقم قمرة القيادة بشكل دائم يشكل خطرا كبيرا”، وشددت على أن نقص الموظفين و”الضغط التشغيلي المتزايد” فاقما معاناة الطيارين في هذا الإطار، ولاسيما خلال أشهر الصيف.

وأوضحت نقابة الطيارين الألمان أنها تعرّف القيلولة بأنها “فترات راحة متحكم بها خلال مرحلة الطيران”، وتمثل 10 آلاف طيار وموظف في قمرة القيادة في ألمانيا، بمن فيهم أولئك الذين مازالوا في مرحلة التدريب.

وكالة سبوتنيك