كشفت شبكة تليفزيون “النهار” عن اسم البرنامج الجديد الذي ستقدمه الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي على شاشتها.

وحسب البيان الصادر منذ قليل عن إدارة “النهار” سيكون اسم البرنامج “الصورة” مع لميس الحديدي..وسيُبَث على الهواء أربعة أيام أسبوعياً التاسعة والنصف مساءً اعتباراً من الأسبوع الأخير للشهر الجاري.

وكعادتها ستناقش لميس الحديدي في برنامجها الجديد كل قضايا الشأن الجاري، السياسية والاقتصادية

والاجتماعية، وتستضيف صناع القرار والحدث في جميع المجالات بمن فيهم نجوم الفن والرياضة.

بوابة روز اليوسف