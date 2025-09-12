وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية يدشن قافلة لمتضرري فيضان القاش بكسلا

دشن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد صالح والمدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي الدكتور فاروق نورالدائم اليوم (الخميس) من كسلا قافلة التأمين الصحي المتجهة لدعم متضرري فيضان نهر القاش بمحليتي أروما وشمال الدلتا.

ودخل الوزير في اجتماع مطول مع التأمين الصحي وإدارات الشؤون الاجتماعية ناقش باستفاضة الخدمات التي يقدمها التأمين الصحي بالتركيز على طوارئ الخريف.

ووقف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية على سير العمل في مراكز السواقي، الترعة والحلنقة للتأمين الصحي بكسلا.