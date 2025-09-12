سياسية
والي الشمالية يقف على مستوى الخدمة التي يقدمها قسم القسطرة القلبية بمستشفى دنقلا
قام والي الشمالية الفريق ركن عبدالرحمن عبدالحميد اليوم بزيارة لمستشفى دنقلا التخصصي.
وتفقد قسم القسطرة القلبية الذي بدأ تقديم خدماته النوعية للمرضى، وجدد والي الولاية العمل على النهوض بالخدمات الطبية وتوطين العلاج داخل الولاية.
من جانبه أوضح مدير عام وزارة الصحة بالشمالية دكتور ساتي حسن ساتي أن إجراء عمليات قسطرة القلب بمستشفى دنقلا التخصصي يعد تطوراً كبيراً على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية، خاصة في المرافق الصحية الحكومية، ونهاية لمعاناة المواطنين في السفر خارج الولاية لتلقي هذا النوع من الخدمة الطبية.
وأضاف أن قسم القسطرة القلبية بمستشفى دنقلا التخصصي يقدم أيضاً خدمات نوعية لمرضى القلب والكلى.
سونا