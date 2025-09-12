والي الشمالية يقف على مستوى الخدمة التي يقدمها قسم القسطرة القلبية بمستشفى دنقلا

من جانبه أوضح مدير عام وزارة الصحة بالشمالية دكتور ساتي حسن ساتي أن إجراء عمليات قسطرة القلب بمستشفى دنقلا التخصصي يعد تطوراً كبيراً على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية، خاصة في المرافق الصحية الحكومية، ونهاية لمعاناة المواطنين في السفر خارج الولاية لتلقي هذا النوع من الخدمة الطبية.