وزير الطاقة يبحث مع السفير السعودي تفعيل التعاون بين البلدين في مجالي الكهرباء والنفط

بحث وزير الطاقة مهندس مستشار المعتصم إبراهيم بمكتبه الخميس مع السفير السعودي علي بن حسن جعفر آفاق التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والبترول.

وتناول اللقاء الترتيبات لزيارة رئيس الوزراء د. كامل إدريس والوفد المرافق له إلى المملكة العربية السعودية منتصف هذا الشهر ولقاء ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

قال وزير الطاقة لدينا عدد من المشروعات والدراسات الجاهزة لعمل شراكة استراتيجية مع وزارة الطاقة السعودية ونتوقع أن تعود بالفائدة لمصلحة البلدين الشقيقين، من بينها مشروعات مع شركة أرامكو وشركات تصنيع وتجميع المحولات الكهربائية .

واشار إلى عمق العلاقة بين الشعبين السوداني والسعودي، مثمناً جهود المملكة العربية السعودية في الوقوف مع السودان وسعيها من خلال محادثات جدة لوقف الحرب في السودان.

من جانبه قال سفير المملكة العربية السعودية علي بن حسن جعفر إن المملكة تعطي السودان اهتماماً خاصاً وتدعم وحدته وتماسكه .