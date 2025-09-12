مقتل العميد خلا حسن محمد عبدالله (الترابي ) ،يعتبر الترابي آخر قيادات السلامات بمليشيا الجنجويد حيث قتل معظم قادة القبيلة في المليشيا من لدن أبوزيك وصولا للترابي ،



حسن الترابي انخرط في صفوف العدل والمساواة في سنوات خلت ثم اتهم بالتورط والتجسس على الراحل خليل إبراهيم مما تسبّب في مقتله ، عقب مقتل خليل إبراهيم اختفاء الترابي عن الأنظار ثم وصل الخرطوم مع صفارة الحوار الوطني ، تم منحه مرتبة مقدم ترتيبات امنية ثم انخرط في صفوف الجهاز وبعدها انتدب إلى مليشيا الجنجويد ،كلف ناطقا رسميا للمليشيا في 2017م قبل ان يتم اقالته بعد يوم واحد فقط من التكليف ، في حرب أبريل كان الترابي في بداية الأمر قائدا بشرق النيل ثم الجزيرة ثم المنطقة الاستراتجية الخرطوم ،حملت الأنباء مقتله اليوم

عبدالرؤوف طه علي