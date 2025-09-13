وزير الخارجية والتعاون الدولي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المصري

تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محيي الدين سالم أحمد، الجمعة، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي قدم خلاله التهنئة للوزير بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية.

وأعرب الوزير المصري عن تمنياته للوزير بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مؤكداً حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.