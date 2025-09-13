والي نهر النيل: تحرير بارا يؤكد عزم القوات المسلحة في تطهير البلاد من دنس التمرد

قال والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أن تحرير مدينة بارا بشمال كردفان من قبضة التمرد يؤكد عزم ونجاعة استراتيجية القوات المسلحة في تطهير البلاد من دنس التمرد.

واكد على اهمية تحرير بارا في سير العمليات العسكرية وفي رفع الحصار المفروض جزئيا على مدينة الأبيض وفي تطبيع الحياة المدنية خاصة في مناطق شمال كردفان وفي فتح طريق الصادرات الذي يربط الخرطوم بولاية كردفان.

وأبان د.البدوي أن انفتاح القوات المسلحة في كل محاور القتال وتحقيق انتصار جديد بعد كل انتصار تأكيد على أن القوات المسلحة قادرة على سحق التمرد رغم الإمكانيات اللوجستية الضخمة التي وفرت له من بعض القوى الدولية والإقليمية.