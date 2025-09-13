المدير التنفيذي بحري يلتقي بلجان الكرامة ويعد بحل أزمة الخدمات ببحري القديمة

عقد المدير التنفيذي لمحلية بحري الاستاذ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن اجتماعاً طارئاً بدعوة كريمة منه، ضم أعضاء لجان الكرامة لجنوب بحري – قطاع المدينة والأسواق، بحضور الاستاذ ماهل عيسي مدير القطاع و ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بالولاية.

شهد الاجتماع حضوراً مكثفاً ضم الضباط الثلاثة ممثلين عن أعضاء لجان الكرامة و مدير مياه ولاية الخرطوم و مدير مياه بحري و مدير الكهرباء بمحلية بحري و جميع مدراء الإدارات بالمحلية.

ناقش المجتمعون المشاكل الحرجة التي يعاني منها القطاع، خاصة في مجالات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ونشاطاتهم اليومية.

وخلال الاجتماع، حدد ممثلو الأحياء المواقع التي تعاني من انقطاع المياه، وأوضح مدير المياه أن الحل النهائي مرتبط بتشغيل محطة الصهريج بالكهرباء،

من جهته، أكد مدير الكهرباء المهندس هاني أن مشكلة انعدام التيار في “بحري جنوب” ناتجة عن نقص المحولات، مشيراً إلى أن الموضوع مُرفوع للجنة العليا وأن الترتيبات الخاصة بتجهيز المحطات الرئيسية قد اكتمل، كما تم الاعداد لمراجعة كافة التوصيلات والأعمدة داخل الأحياء.

وتفهم ممثلو الأحياء هذه المعوقات ووعدوا بالتعاون الكامل لتذليل الصعوبات.

كما تناول الاجتماع الجانب الأمني، حيث استعرض العميد شرطة مبارك الترتيبات لمكافحة الجريمة والسكن العشوائي وتعزيز انتشار نقاط الشرطة.

وتحدث مدير النظام الصحي عن الحملات الميدانية لمكافحة الأمراض والحشرات بالتنسيق مع وزارة الصحة، فيما أعلن مدير التنمية الاجتماعية عن استعداداتهم لتوزيع المساعدات والدعم النقدي بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني.

و تعهد المدير التنفيذي لمحلية بحري، خلال كلمته، بالعمل الجاد مع حكومة ولاية الخرطوم لإيجاد حلول جذرية وعاجلة لهذه المشاكل في الأيام القادمة، مؤكداً على أولوية توفير الخدمات الأساسية للمواطن.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لمعالجة الاختلالات الخدمية وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في محلية بحري في ظل ظروف حرجة تواجهها ولاية الخرطوم بعد التخريب المتعمد لكل ما يخدم المواطن بواسطة المليشيا الغاشمة .

خرطوم نيوز