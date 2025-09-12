مناوي: مثل هذه المبادرات تمثل روح التضامن والتكافل التي نعول عليها في بناء سوداننا الجديد

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:

التقيت اليوم بمجموعة من شباب الوطن الأوفياء الذين جسدوا أسمى معاني الوطنية والوفاء فوقفوا مع قواتنا المسلحة وقواتنا المشتركة والمقاومة الشعبية في معركتنا الكبرى ضد مليشيا الدعم السريع ، أحييهم على دعمهم السخي لـتكية الفاشر بالمال و مساندتهم الإعلامية التي رفعت المعنويات وشدت من أزر أهلنا الصامدين في الفاشر ، إن مثل هذه المبادرات تمثل روح التضامن والتكافل التي نعول عليها في بناء سوداننا الجديد و أدعو جميع شباب السودان إلى الاقتداء بهذا النموذج المشرف فالمعركة معركة وطن .

