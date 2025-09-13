والي الخرطوم يدشن حملة إصحاح البيئة بالامتداد الخرطوم ويتفقد المرافق الخدمية بالامتداد والنزهة

تتواصل أعمال تهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم حيث دشن والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان من امام مستشفى التميز للطوارئ والاصابات بالامتداد بمحلية الخرطوم الحملة الكبرى للنظافة وإصحاح البيئة وتجفيف المياه ونقل الانقاض وذلك بحضور المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ عبدالمنعم البشير واللواء أمن عمر شينكو مدير دائرة امن الخرطوم.

وأشار الوالي للتحديات التي تواجه الولاية في هذه المرحلة في ظل فصل الخريف والتي تحتاج لمعالجة الأوضاع البيئية بمهذه الحملات التنشيطية وقال هدفنا إصلاح ما خربته الحرب ومكافحة الذباب والباعوض وتجفيف المياه الراكده ولابد من ان يتفاعل الجميع لمعالجة هذه الأوضاع.

المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم قال بأن هذه الحملة تأتي انفاذا لموجهات والي الولاية واستجابة لنداءات المواطنين الذين ظلوا يعانون من الذباب والباعوض والمياه المتراكمة مشيرا للحملات العديدة التي انتظمت بالمحلية وأشاد بكل الجهات المشاركة والمواطنين لجهدهم في عمليات اصحاح البيئة

هذا وقد قام الوالي والوفد المرافق له بجولة واسعه على مربعات الامتداد وحي النزهة متفقدا أوضاع المدارس بهدف إعادة اعمارها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد والمصارف وتطهيرها لتسهم في تصريف المياه الراكده بالميادين وبعض خطوط المياه لإصلاح الكسورات وتوفير الامداد المائي بشكل مستقر.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم