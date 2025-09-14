مليشيا الدعم السريع تستهدف البنية التحتية المرتبطة بحياة الشعب السوداني

بيان صحفي

مجلس السيادة الانتقالي

لم تمضي ساعات من بيان الآلية الرباعية التي تتحدث بشأن السودان، ودعوتها للسلام وإيقاف الحرب، قامت مليشيا التمرد فجر اليوم بإرسال مسيرات الخراب الانتحارية، مستهدفة المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية لتدمرها في استهداف ممنهج للبنية التحتية المرتبطة بحياة الشعب السوداني. حيث هاجمت فجر اليوم محطة أم دباكر لتوليد الكهرباء ومستودعات الوقود بالنيل الأبيض ومطار كنانة المدني.

يشكل هذا الاعتداء الإجرامي وما سبقه من اعتداءات، انتهاكا مستمرا يضاف إلى سجل طويل من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها هذه المليشيا الإرهابية وقد أصبح هذا المنهج سلوكا لهذه المليشيا الإرهابية في ظل صمت إقليمي ودولي مريب .

هذه الحرب موجهة ضد الشعب السوداني، وسيواجهها ويقرر بشأنها لوحده.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي