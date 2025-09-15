هاجر محمد أحمد: وزارة الصناعة والتجارة من الوزارات الهامة والتي ترفد الدولة بموارد مالية ضخمة

بحثت الأستاذة محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة، مع الدكتورة هاجر محمد أحمد، مدير ديوان المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية، سبل التنسيق والتعاون المشترك لإنجاح برامج الديوان في الحفاظ على المال العام وضبطه.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين بمقر الوزارة بمدينة بورتسودان، حيث أكدت الأستاذة محاسن أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به الديوان في حماية المال العام من التعدي، من خلال إحكام الرقابة، مبينة أن مفهوم المراجعة الداخلية لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يتناغم مع الإدارات الأخرى ويعزز من نضج وكفاءة العمل، إضافة إلى إسهامها الفاعل في تحسين الأنظمة المالية وتنفيذها بشكل يحد من الأخطاء.

وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة دعم الوزارة الكامل للديوان من أجل تنفيذ توجيهات الدولة في ضبط الأداء المالي، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، بجانب تسليط الضوء على دورها المحوري في تحسين البيئة الرقابية بما يتماشى مع المعايير الدولية للممارسة المهنية.

من جانبها، أكدت الدكتورة هاجر محمد أحمد أن وزارة الصناعة والتجارة من الوزارات الهامة والتي ترفد الدولة بموارد مالية ضخمة باعتبارها وزارة استراتيجية .