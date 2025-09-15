توفير الغذاء والأمن الغذائي.. وزير الصحة يلتقي وفد منظمة الإعانة الإسلامية بفرنسا

اجتمع وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، مع الأستاذ فادي إسكندراني والوفد المرافق له من منظمة الإعانة الإسلامية بفرنسا بمكتبه بالحجر الصحي بورتسودان، بحضور قيادات من الوزارة.

المنظمة، التي تعمل في السودان منذ أكثر من 12 سنة وأُعيد تسجيلها مؤخراً، تركز على توفير الغذاء والأمن الغذائي، الحماية، النظافة، صحة المياه، التعليم، والمأوى. تهدف هذه الجهود إلى تقديم المساعدة للسودانيين ومواجهة آثار الحرب، مع دعم أولويات الصحة مثل مكافحة الأوبئة ونواقل الأمراض.

أكد الوزير د. هيثم محمد إبراهيم أن قطاع الصحة في السودان انتقل من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة التعافي، معبراً عن شكره للوفد ومنظمة الإعانة الإسلامية على جهودهم السابقة.