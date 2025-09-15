فتح باب التسجيل لامتحانات مهندسي صيانة الطائرات بالخرطوم

وجه مدير عام سلطة الطيران المدني، السيد ابوبكر الصديق محمد عبدالله، تماشياً مع توجيهات الدولة بالعودة التدريجية للخرطوم، ادارة التراخيص والتدريب بسلطة الطيران المدني بفتح باب التسجيل لامتحانات مهندسي صيانة الطائرات AMEL ابتداء من الاثنين 15 سبتمبر 2025.

وستعقد الامتحانات برئاسة سلطة الطيران المدني بقاعة المؤتمرات بمركز الملاحة الجوية بالخرطوم، وسيحدد تاريخ انعقاد الامتحانات لاحقآ بعد اكتمال عملية التسجيل .

ويأتي ذلك في إطار عودة الحكومة الاتحادية والوحدات التابعة لها إلى ولاية الخرطوم، حيث شرعت العديد من المؤسسات في تنفيذ توجيهات الدولة بالعودة التدريجية، مثل قوات الشرطة التي وضعت مصفوفة زمنية لتنفيذ عملية الانتقال إلى الخرطوم .

سونا