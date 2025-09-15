المباحث تداهم منزلا بضاحية ابوسعد تستغله المليشيا وكرا لتخزين الاسلحة والذخائر والمدافع الثقيلة

داهم فريق ميداني متخصص من شعبة امبدة ال (15) يتبع لادارة المباحث الجنائية المركزية ولاية الخرطوم احدي المنازل بمنطقة ابوسعد استغلتها المليشيا المتمردة وكرا لتخزين الاسلحة والزخائر والمدافع في حربها الغادرة علي الشعب السوداني والقوات المسلحة وتحريز المعروضات وتعود خلفية الضبطية انه في اطار جهود ادارة المباحث الجنائية المركزية ولاية الخرطوم عبر شعبة امبدة المستمرة لمكافحة الجريمة وملاحقة معتادي الإجرام وازالة الظواهر الاجرامية السالبة الدخلية علي المجتمع المتمثلة في انتشار السلاح الناري في هذا السياق توفرت معلومة من فريق الميدان بالشعبة تفيد بأن هنالك كمية من الاسلحة والزخائر والمدافع مخبأة داخل منزل في منطقة ابوسعد حي النخيل يتبع للمليشيا الارهابية المتمردة كانت تستخدمه في حربها الغادرة علي القوات المسلحة الباسلة والمواطنين الابرياء علي ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص تحت إشراف رئيس شعبة امبدة بغرض التقصي والمتابعة اللصيقة ومراقبة المنزل عن كثب ومعرفة إذا كان يستخدم من قبل الخلايا النائمة في ممارسة اي أنشطة اجرامية تخريبية وبعد اكتمال الجهود الميدانية البحثية المعلوماتية الميدانية تم تنفيذ عملية مداهمة نوعية واسعة النطاق تم تنفيذها بمهنية واحترافية عالية للمنزل مثار المعلومة واسفرت نتائجها عن ضبط

(9) صندوق زخيرة دوشكا ، (19) علبة زخيرة دوشكا ، (2) علبة زخيرة دوشكا ناقصة ، (4) سيبية دوشكا ، (2) سيبية مدفع ، (2) قاعدة مدفع ، (920) طلقة دوشكا فلت داخل جوال بلاستيك ، (2) كرتونة زخيرة دوشكا ، (4) بكت زخيرة دوشكا ، (2) مقذوف اربجي ، (2) مقذوف بي تن ، (2) ماسورة مدفع ، (8) عبوة ناسفة ، (1) دانة مدفع 82 ، (1) شريط دوشكا ، (3) علب زخيرة دوشكا فارغة ، عدد (71) زخيرة مضاد طيران بموجب ذلك تم اتخاذ اجراءات

بلاغ بالرقم (46) تحت المادة (26/ اسلحة وزخائر ) بقسم شرطة أبو سعد غرب ووضعت المعروضات تحت القيد (11) وتفيد متابعات **إعلام شرطة ولاية الخرطوم* * ان شعبة امبدة المركزية سوف تواصل جهودها في مكافحة كافة أشكال الانشطة الاجرامية وردع كل من تسول له نفسه المساس بشرف وهيبة الدولة السودانية .

المكتب الصحفي للشرطة