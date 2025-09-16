هل تسببت واقعة المحلة في رحيل الخطيب عن الأهلي؟

تتواصل محاولات مجلس إدارة الأهلي لإثناء محمود الخطيب عن قراره بالابتعاد وعدم خوض الانتخابات المقبلة، رغم امتلاك قائمته المنتظرة الحظوظ الأكبر للنجاح.

وأرجع الخطيب قراره إلى التوصيات الطبية التي طالبته بضرورة الابتعاد عن الضغوط وإجراء فحوصات جديدة.

الفترة الماضية شهدت العديد من التطورات داخل القلعة الحمراء، خاصة فيما يتعلق بالفريق الأول بعد تراجع النتائج وإقالة الإسباني خوسيه ريبيرو، إلى جانب تلميحات حسام غالي عضو المجلس.

كما شهدت مباراة غزل المحلة والأهلي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز انتقادات لاذعة من الجماهير إلى محمود الخطيب.

مصدر داخل الأهلي أكد أن هتافات جماهير الأهلي وغزل المحلة جاءت بسبب الغضب من أداء الفريق، وهو أمر معتاد في حالات التراجع، ولا يمكن اعتباره سببًا في قرار الخطيب.

المصري اليوم