نوارة أبومحمد تتفقد سير العمل بوزارة الداخلية وتشييد بدور قوات الشرطة فى نشر الخدمات للمواطنين

تفقدت الدكتورة/ نوارة أبومحمد محمد طاهر عضو مجلس السيادة الاثنين، وزارة الداخلية رفقة الأستاذ/ أحمد عثمان حمزة والى ولاية الخرطوم حيث كان فى إستقبالها الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية والفريق اول شرطة/ أمير عبدالمنعم فضل مدير عام قوات الشرطة وأعضاء هيئة إدارة الشرطة.

وزير الداخلية قدم خلال اللقاء تنويرا متكاملا للجهود التى بذلتها وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة عقب تحرير ولاية الخرطوم من قبضة المليشيا المتمردة وإنتقال وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة للعمل من مقارها بولاية الخرطوم باعتبار أن عمل الشرطة يتطلب التواجد الميدانى بعد أن قامت القوات المسلحة بتحرير الولاية فكان الدور على قوات الشرطة بمختلف مكوناتها خاصة فى إستتباب الأمن وإنتشار قوات الشرطة لتسهيل عودة المواطنين الى الولاية والتى بدأت بافتتاح أقسام الشرطة بجميع محليات الولاية لتقديم خدمة أمنية و شرطية للمواطنين لإستقبال بلاغاتهم بجانب الإهتمام بنشر الخدمات الشرطية فى مجال المرور والجوازات والسجل المدنى بافتتاح مجمع خدمات الجمهور بامدرمان والمراكز الخدمية بمحليات شرق النيل وبحرى وامدرمان حيث سهلت تلك المجمعات من تمكين المواطنين من إستخراج أوراقهم الثبوتية من شهادات الميلاد والرقم الوطنى والجواز وترخيص المركبات وإستخراج رخص القيادة بسهولة ويسر.

الدكتورة نوارة أشادت بجهود وزارة الداخلية وسرعتها فى إتخاذ قرار العمل من داخل الولاية مما أدى الي أن يشعر المواطن بالطمأنينة ومن ثم العودة الى دياره ، مشيرة الى أن الأمن مسؤلية عظيمة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للقضاء على الجريمة المتنامية ، فضلا عن معالجة الوجود الأجنبي غير المقنن بالبلاد من خلال الحملات الراتبة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، مؤكدة دعمها الكامل لخطط وبرامج وزارة الداخلية والتى تسهم فى العودة الطوعية للمواطنين الى ولاية الخرطوم