الخطوط الجوية التركية تستعد لاستئناف رحلاتها عبر مطار بورتسودان

تسلم المدير العام لسلطة الطيران المدني، السيد أبو بكر الصديق محمد عبد الله، دعوة رسمية لدى لقائه الاثنين بالسيد الفاتح يلديز، سفير جمهورية تركيا لدى السودان، لحضور حفل تدشين أولى رحلات الخطوط الجوية التركية التي ستنطلق من مطار بورتسودان الدولي يوم بعد غد الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025.

قدم المدير العام لسلطة الطيران المدني شرحاً وافياً للسفير التركي حول سير العمل في مطار الخرطوم ومركز المراقبة الجوية، تمهيداً لاستئناف التشغيل الكامل في المستقبل القريب.