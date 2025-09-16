حملة نظافة واسعة بقصر الشباب والأطفال بأم درمان تمهيداً لعودة المواطنين

شهد قصر الشباب والأطفال بأم درمان، الاثنين، حملة نظافة كبرى بمشاركة وزارة الشباب والرياضة الاتحادية، واتحاد شباب السودان، ومحلية أم درمان، إلى جانب موظفي وعمال القصر، وذلك في إطار الاستعداد لعودة الأنشطة الشبابية والرياضية بالقصر.

وأكد قائد أم درمان العسكرية العقيد المعز حسب رسول، خلال مشاركته في الحملة، تقديره لدور الشباب والرياضيين ومواقفهم الداعمة للقوات المسلحة، مبيناً أنهم يمثلون ركائز للبناء والتعمير.

من جانبه، رحب مدير القصر دكتور لؤي عمر بركات بالمبادرة، مشيراً إلى أن القصر ظل على مدى عقود جامعةً للمبدعين والأبطال في مختلف المجالات، وسيستعيد رسالته مع اكتمال أعمال التهيئة الجارية.