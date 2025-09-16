وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية يدشن برنامج توزيع الدعم العيني للفقراء والخلاوي بالجزيرة

استهل الدكتور معتصم أحمد محمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية زيارته لولاية الجزيرة صباح الاثنين بتدشين برنامج توزيع الدعم العيني للفقراء والخلاوي بالمحليات بعدد 4 آلاف جوال ذرة بكلفة 530 مليون جنيه لعدد 5200 مستفيد.

حيث أكد الوزير أن معاش الناس من أولويات حكومة الأمل، معلناً تخصيص دعم للمناطق التي تعرضت للسيول بمحلية أم القرى، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشاريع التنموية والخدمية وتدريب الشباب والمرأة لامتهان حرف لخفض الفقر.

فيما أوضح الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة أن ديوان الزكاة ظل داعماً للولاية، مؤكداً أن الولاية ستعود في الفترة القليلة المقبلة داعمة للاقتصاد القومي. وعبر عن إشادته بانتصارات القوات المسلحة وترحم على الشهداء.