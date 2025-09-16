السودان يشارك في مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا

يشارك وفد شركة مطارات السودان المحدودة فى الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا (ACI Africa)، فى دورتها الرابعة والثلاثين، واجتماعات مجلس الإدارة الرابعة والسبعون، وذلك بمدينة لوساكا عاصمة زامبيا، في الفترة بين 13 إلى 19 سبتمبر 2025م تحت شعار “تمكين المطارات الأفريقية لتحقيق النمو الاستراتيجي”، ويترأس وفد الشركة المهندس مستشار سرالختم بابكر مدير عام شركة مطارات السودان المحدودة.

وتأتى هذه المشاركة فى إطار حرص شركة مطارات السودان المحدودة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية العاملة فى مجال الطيران والمطارات، وانطلاقًا من الدور الفاعل للسودان في المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا

ويُعد المؤتمر من أبرز الفعاليات الإقليمية التي تجمع كبار قادة الطيران في أفريقيا، إلى جانب ممثلي المطارات من مختلف الدول الأفريقية، وخبراء المجلس الدولي للمطارات والمتخصصين في صناعة الطيران، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن شركات الطيران الإقليمية والعالمية لبحث مستقبل المطارات فى القارة الأفريقية، وسبل تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة، ودور المطارات كأصول اقتصادية استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

ويتخلل المؤتمر اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان الإقليمية المتخصصة، لجنة السلامة والتقنية ولجنة التسهيلات والتكنولوجيا والابتكار ولجنة البيئة والتنمية المستدامة ولجنة الأمن .

وتركز هذه اللجان على مناقشة التحول الرقمي، وتطوير الاستراتيجيات التجارية لزيادة الإيرادات، وتعزيز المرونة التشغيلية، وضمان السلامة، إلى جانب مناقشة قضايا اعتماد الكربون في المطارات وصولاً إلى المطارات الخضراء وتحقيق أهداف الصافي الصفري في الانبعاثات.

ويشكل المؤتمر منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى حول التحديات والفرص التي تواجه صناعة الطيران في القارة الأفريقية، وسبل تطويرها بما يعزز استدامتها ونموها الاستراتيجي.

سونا