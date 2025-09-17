إليسا تشارك جمهورها صورا جديدة من حفلها بالقاهرة

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها صورا جديدة من حفلها بالقاهرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت إليسا بإطلالة جذابة مرتدية فستانا قصيرا باللون الأخضر، ما حاز على اعجاب متابعيها.

وأحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا ساهرا لها ليلة الأحد 14 سبتمبر، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

ألبوم إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم “أنا سكتين” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية “أنا سكتين” التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، ووصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

