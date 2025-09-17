وزير الداخلية يقف على الخدمات الشرطية بمجمع خدمات الجمهور بامدرمان

تفقد الفريق شرطة حقوقى / بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية الثلاثاء مجمع خدمات الجمهور بامدرمان بحضور الفريق اول شرطة حقوقى/ أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة حقوقي /الطاهر على محمد البلولة نائب المدير العام المفتش العام وأعضاء هيئة الإدارة.

وزير الداخلية وقف خلال الزيارة على الجهود التى تبذلها إدارات الشرطة المتخصصة فى تقديم خدمات المرور والجوازات والسجل المدنى فضلا عن الخدمات الأخرى تسهيلا وتبسيطا للمواطنين بعد معاودة المجمع للعمل بعد عمليات التأهيل والصيانة التى شهدها المجمع وأصبح جاهزا لتقديم خدماته فى مجال الجوازات والمرور والسجل المدنى والفيش

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن وزير الداخلية أشاد بالجهود المبذولة من قبل المهندسين فى صيانة وتأهيل ماكينة طباعة الجوازات بالمجمع بعد أن تعرضت الى تدمير ممنهج من المليشيا الإرهابية المتمردة.

المكتب الصحفي للشرطة