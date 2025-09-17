وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بالخرطوم يدشن الحملة الكبرى لحماية الغابات

دشّن د. سر الختم فضل المولى، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري المكلف بولاية الخرطوم، الثلاثاء، الحملة الكبرى لحماية الغابات التي نظمتها الإدارة العامة للموارد الطبيعية والغابات بالوزارة.

وأكد سعي الوزارة للحفاظ على الغابات من خلال قرار منع قطع الأشجار بالولاية الذي صدر في أغسطس الماضي، وذلك لأهميتها في المحافظة على البيئة. وأبان أن الغابات تمثل مورداً متجدداً يجب رعايته، مضيفاً أن الوزارة لها برامج لاحقة تعمل على تعويض الفاقد من الأشجار بنثر البذور وإنتاج الشتول.

واشار إلى بدء الحملة لمكافحة القطع الجائر بمحلية شرق النيل، منطقة التكناب، حيث قامت بضبط خمس عربات محملة بالأخشاب وكميات كبيرة من الفحم، وتم تحويل المتهمين إلى قسم شرطة حلة كوكو وفتح بلاغات في مواجهتهم، ومن ثم التحفظ على المعروضات.