الفرقة السادسة مشاة تنفذ عملية عسكرية ناجحة وتحرر مواقع استراتيجية فى الفاشر

أعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، عن تنفيذ عملية عسكرية ناجحة للقوات المسلحة والقوة المشتركة وقوات العمل الخاص وقوة حماية المدنيين، في المحور الشمالي الغربي للمدينة.

وأوضحت الفرقة في بيانها، أن العملية التي نفذت فجر يوم الثلاثاء، أسفرت عن الاستيلاء على 3 عربات مصفحة بكامل عتادها الحربي، وكمية من الوقود، وتدمير عربتين قتاليتين كما تم تحرير العمارة والمخازن التي كانت تستخدمها المليشيا لتخزين عتادها وتمركز قناصيها.

وأكدت الفرقة أن العدو فر هارباً نحو الغرب دون تسجيل أي خسائر في صفوف القوات المسلحة والقوات المساندة لها وترحمت على أرواح الشهداء الأبرار، متمنية الشفاء العاجل للجرحى وعودة حميدة للمفقودين.

وفي سياق متصل، كشفت الفرقة السادسة عن تعرض المليشيا الإرهابية لهزيمة قاسية في معاركها السابقة بعد أن كثفت هجماتها وقصفها المدفعي المكثف على مدينة الفاشر يوم الاثنين ظانةً أن قواتنا ستتراجع أو تسلم المدينة.

وأضافت أن المليشيا حاولت التسلل ليلاً لإخلاء جرحاها وقتلاها، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل وتم دحرها بنجاح.

سونا