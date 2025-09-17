وزارة شؤون مجلس الوزراء تكمل إجراءات استلام المقار البديلة للوزارات بولاية الخرطوم

أكملت وزارة شؤون مجلس الوزراء إجراءاتها الخاصة بإعداد وتهيئة واستلام المقار الحكومية البديلة للوزارات الاتحادية بولاية الخرطوم، وذلك في إطار جهودها المتسقة مع مهام اللجنة السيادية العليا لتهيئة بيئة العودة لولاية الخرطوم برئاسة الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر إبراهيم.

وفي تقريرها الذي رفعته لجنة تسلم وتسليم المقار الحكومية بالولاية، والتي شُكلت برئاسة السيد هاشم محمد علي الطاهر، مدير الإدارة العامة للعقارات الحكومية، وفقاً للقرار رقم 20 لسنة 2025، الذي أصدرته الدكتورة لمياء عبد الغفار، وزيرة شؤون مجلس الوزراء، أوضحت اللجنة بأنها قامت، وعبر جهودها الميدانية، باستلام المقار الجديدة للوزارات بولاية الخرطوم، وذلك وفقاً للقوائم المحددة من اللجنة المختصة بمجلس السيادة، حيث تم حصر كافة المنقولات بالمباني ورفع المطلوب منها، ومن كافة التجهيزات الأخرى التي تمكن الوزارات من مباشرة مهامها على الفور من مقارها الجديدة بالولاية، وذلك بما يشمل أعمال الصيانة وإعادة التأهيل والتطوير لهذه المقار، وفقاً لتقديرات مالية متوقعة تم رفعها بغية توفيرها لإنجاز المطلوب على الوجه الذي خُطط له، في جانب تحقيق الأهداف الموضوعة بالكفاءة المرجوة والجودة المطلوبة.

سونا