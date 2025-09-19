أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة يستكملون إجراءات التقديم للقبول الخاص وأبناء العاملين بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استكمال أكثر من 9,000 طالب وطالبة لإجراءات التقديم للقبول الخاص وأبناء العاملين للدفعة المؤجلة من حملة الشهادة الثانوية السودانية للعام 2023م والعام 2022م إلى جانب حملة الشهادات العربية والأجنبية.

جاء ذلك خلال تسلم وكيل الوزارة الأستاذ علي الشيخ السماني تقرير التقديم الإلكتروني من المدير العام للإدارة العامة لتقنية المعلومات والشبكات، المهندس الدكتور بابكر حسين أحمد.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس بابكر أن عدد المتقدمين تجاوز 9 آلاف طالب وطالبة، مشيراً إلى أن عملية التقديم تسير بسلاسة تامة، تحت إشراف مباشر ومتابعة مستمرة من الوزارة لمعالجة أي تحديات تواجه الطلاب وأسرهم.

ومن جانبه، أكد وكيل الوزارة الأستاذ علي الشيخ السماني أن استكمال هذه الإجراءات يعكس التزام الوزارة بالمضي قدماً في برنامج إعادة إعمار الجامعات التي تأثرت بالحرب، مشيراً إلى أن إقبال الطلاب السودانيين بالداخل والخارج على التقديم للجامعات يُعد خطوة استراتيجية لعودة المؤسسات التعليمية إلى مقارها وعودة الطلاب إلى ديارهم.