“مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يكشف عن انتهاكات خطيرة طالت أكثر من 3 آلاف شخص”

كشف مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن توثيق حالات اختفاء قسري واغتصاب وتصفية وتزايد مراكز الاعتقال التي يُحتجز فيها أكثر من ثلاثة آلاف فرد في ولاية الجزيرة وسط السودان. جاء ذلك في تقرير نشرته الثلاثاء، يغطي الفترة منذ اندلاع النزاع إلى سبتمبر الجاري.

تفاصيل الانتهاكات

– اعتقالات تعسفية: تجاوز عدد المعتقلين في مدينة ود مدني ثلاثة آلاف شخص، غالبيتهم من النشطاء السياسيين وأعضاء لجان المقاومة ومتطوعين في غرف الطوارئ.

– أحكام قاسية: جرى إحالة 950 محتجزًا إلى المحاكم التي أصدرت أحكامًا تتراوح بين السجن لفترات طويلة والإعدام، بينهم 160 فردًا انتُزعت منهم اعترافات قسرية تحت التعذيب.

– انتهاكات جسيمة: شملت الانتهاكات تعذيبًا ومعاملة مهينة واحتجازًا في ظروف غير إنسانية، خاصة في معتقل مصنع سور بمدينة الحصاحيصا.

مراكز الاعتقال

– انتشار واسع: تنتشر مراكز الاعتقال في محليات المناقل وود مدني والحصاحيصا وشرق الجزيرة (رفاعة).

– ظروف قاسية: رُصد احتجاز أكثر من 70 شخصًا داخل غرفة ضيقة، حيث يتعرضون للتجويع والضرب المستمر.

حالات موثقة

– خالد حسن عوض الجيد: اعتُقل في المناقل وتوفي في ظروف غامضة، تشير إلى التعذيب أو الإهمال الطبي.

– خالد بحيري: اعتُقل في يناير 2025 وتعرض لظروف احتجاز قاسية أدت إلى تدهور حالته الصحية.

مطالب المرصد

– الإفراج الفوري: دعا المرصد إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا.

– تحقيقات مستقلة: طالب بفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

– حماية المدنيين: شدد على ضرورة حماية المدنيين من الانتهاكات الممنهجة.

