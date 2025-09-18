900 دولار في الساعة… الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!

تتجه الشركات الكبرى إلى توظيف مهندسي الذكاء الاصطناعي كمستشارين متخصصين بمقابل مالي مرتفع يصل إلى 900 دولار في الساعة، في خطوة تعكس الطلب المتزايد على الخبرة التقنية العميقة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويأتي هذا الاتجاه مع ازدياد حاجة المؤسسات لتبني ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع بياناتها الداخلية، وهو ما قد يتجاوز قدرات المستشارين التقليديين.

منصة PromptQL، المطورة من قبل شركة أدوات التطوير Hasura ومقرها سان فرانسيسكو، تتصدر هذه الموجة من خلال دفع أجور مرتفعة لمهندسيها المكلفين ببناء ونشر وكلاء ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات الداخلية للشركات باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs).

وأشار تانماي جوبال، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة PromptQL، لمجلة Fortune، إلى أن هذه الأجور تعكس “الحدس والمهارات التقنية المطلوبة لمواكبة التكنولوجيا المتغيرة بسرعة”.

وأضاف جوبال أن الأجر الحالي “يتماشى مع المعدلات السائدة لمهندسي الذكاء الاصطناعي”، لكنه أشار إلى أن الشركة قد تفكر في زيادته أكثر، نظراً لعدم اعتراض العملاء على الأسعار.

وأوضح جوبال أن المستشارين التقليديين، مثل الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال، قد يمتلكون مهارات استشارية واستراتيجية عالية، إلا أنهم غالبا يفتقرون إلى الحدس الفني لمعرفة ما يمكن للذكاء الاصطناعي القيام به. ورفض جوبال الكشف عن عملاء محددين، لكنه ذكر أن القائمة تشمل “أكبر شركات الشبكات” وعددا من الشركات الرائدة في مجالات الوجبات السريعة، والتجارة الإلكترونية، والبقالة، وتوصيل الطعام، وشركة B2B كبرى.

وقالت أوانا يورداتشيسكو، مؤسسة وكالة Deep Tech Recruitment، إن المنافسة على توظيف كبار مهندسي الذكاء الاصطناعي تتزايد “بمعدلات غير مسبوقة”، ما أدى إلى تضخم كبير في الأجور.

وأضافت أن هذه الأجور تتجاوز حتى مستويات شركاء الاستشارات في الشركات الكبرى الأربع، الذين غالبا ما يحصلون على 400 إلى 600 دولار في الساعة.

وبحسب روب هوارد، مستشار ذكاء اصطناعي ورئيس برنامج Innovating with AI، فإن الأسعار المرتفعة تعكس ندرة الخبرة في هذا المجال وارتفاع الطلب عليها. وأوضح أن بعض طلابه تمكنوا من بيع دورات تدريبية ومخيمات مكثفة بأسعار تعادل 400 إلى 500 دولار في الساعة.

وأكد تقرير حديث لمبادرة NANDA التابعة لمعهد MIT أن 95% من المبادرات التجريبية للذكاء الاصطناعي المؤسسي فشلت، ليس بسبب جودة النماذج، بل بسبب فجوة التعلم لدى المؤسسات والأدوات المستخدمة. ومع ذلك، هناك شركات ناشئة حققت نجاحاً مذهلاً، إذ ارتفعت إيرادات بعضها من صفر إلى 20 مليون دولار في عام واحد بفضل التركيز على نقطة ألم محددة والتنفيذ الفعال.

من جهته، قال جيم جونسون، مسؤول استشارات الذكاء الاصطناعي في شركة AnswerRocket، إن أجر 900 دولار في الساعة “منطقي تماما” بالنظر إلى أن الشركات قضت سنوات في تجارب الذكاء الاصطناعي بلا نتائج ملموسة، مضيفا أن هذا السعر المرتفع يعتبر في الوقت الحالي بمثابة تأمين ضد الانضمام إلى إحصائية الفشل التي تبلغ 95%.

وأكد جوبال أن نموذج أعمال PromptQL، الذي يجمع بين الاستشارات والهندسة العملية، هو ما يجعل مهندسيها محل طلب كبير، مشيرا إلى أن هذه الموجة الجديدة من مهندسي الذكاء الاصطناعي المستشارين بدأت تهز صناعة الاستشارات التقليدية، مع تعزيز التعليم ورفع مستوى وعي الشركات بأساليب جديدة في دمج الذكاء الاصطناعي.

البيان