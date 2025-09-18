وزيرا إعلام السودان والسعودية يبحثان تعزيز الشراكة الإعلامية والتعاون الاستراتيجي

في إطار العلاقات الأخوية المتينة والتاريخية التي تربط بين جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية، التقى معالي وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الأعيسر، اليوم، بمعالي وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، وذلك بمكتبه في العاصمة الرياض.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا الإعلامية ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل تعزيز الشراكات الإعلامية المنتجة، بما يسهم في دعم مستقبل التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، ويخدم المصالح المشتركة في المجال الإعلامي.

وأكد الوزيران أهمية بناء منظومة إعلامية فاعلة ومؤثرة، تعكس تطلعات شعبي البلدين نحو مزيد من التواصل والتكامل، وتعزز من الحضور الإعلامي الإيجابي إقليمياً ودولياً.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، بما يواكب المتغيرات الإعلامية الإقليمية والدولية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

سونا

#سونا #السودان