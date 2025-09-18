سياسية

تشكيل قوة مشتركة مكونة من الأجهزة الأمنية والعسكرية لتولي مهام مراقبة وتأمين قطاع التعدين

2025/09/18
sudanarmy005
الجيش السوداني

كشفت وزارة المعادن، عن تشكيل قوة مشتركة مكونة من الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية والشرطية، لتولي مهام مراقبة وتأمين قطاع التعدين واتخاذ إجراءات حاسمة ضد شبكات التهريب والتعديات على مربعات الامتياز ومواقع الإنتاج.
وقالت “الوزارة” في بيان، إن “القوة” ستستعين بأحدث الوسائل التقنية لمتابعة عمليات الإنتاج والتصدير والعمل على إصدار تشريعات وقوانين تكفل حماية القوات أثناء أداء مهامها، مشيرة إلى أن الهدف منها الحد من عمليات التهريب والإسهام في دفع عجلة الاقتصاد، وضمان استقرار ايرادات الدولة

العربية

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/09/18