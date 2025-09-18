تشكيل قوة مشتركة مكونة من الأجهزة الأمنية والعسكرية لتولي مهام مراقبة وتأمين قطاع التعدين

كشفت وزارة المعادن، عن تشكيل قوة مشتركة مكونة من الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية والشرطية، لتولي مهام مراقبة وتأمين قطاع التعدين واتخاذ إجراءات حاسمة ضد شبكات التهريب والتعديات على مربعات الامتياز ومواقع الإنتاج.

وقالت “الوزارة” في بيان، إن “القوة” ستستعين بأحدث الوسائل التقنية لمتابعة عمليات الإنتاج والتصدير والعمل على إصدار تشريعات وقوانين تكفل حماية القوات أثناء أداء مهامها، مشيرة إلى أن الهدف منها الحد من عمليات التهريب والإسهام في دفع عجلة الاقتصاد، وضمان استقرار ايرادات الدولة

