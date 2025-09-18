البرهان : ” لايمكن أن نرهن سيادتنا لأي دولة مهما كانت علاقتنا معها “

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، بمقر السفارة السودانية بالدوحة، عدداً من المفكرين والإعلاميين والمثقفين ورجال الأعمال السودانيين بدولة قطر الشقيقة.

وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الإسلامية التي اختتمت أعمالها مؤخراً بالعاصمة القطرية.

حيث تطرق اللقاء لمجمل الأوضاع في السودان على ضوء حرب الكرامة الوطنية التي يخوضها الشعب السوداني بجانب قواته المسلحة.

وأعرب رئيس المجلس السيادي عن شكره وتقديره لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعباً مثمناً مواقفها المشرفة تجاه الشعب السوداني .

مؤكداً وقوف السودان ودعمه لقطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وقدم الفريق أول الركن البرهان تنويراً ضافياً حول الوضع في السودان مبيناً أن السودان يخوض حرب مصيرية من أجل عزة وكرامة الشعب السوداني.

مشيراً إلى الانتصارات العظيمة التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها في كافة محاور العمليات.

وأضاف أن ذلك لم يكن ليحدث لولا التفاف الشعب حول القوات المسلحة وإيمانه العميق بقدرة الجيش على حسم مليشيا الدعم السريع الإرهابية.

وقال إن الحكومة منفتحة لأي جهود تسعى لايقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة البلاد وصون مؤسساتها الوطنية. وأضاف ” لايمكن أن نرهن سيادتنا لأي دولة مهما كانت علاقتنا معها “. وجدد سيادته التزام الدولة بحماية ورعاية كل من يلقي السلاح وينحاز للصف الوطني.

وزاد قائلاً “أي سياسي معارض يرجع لرشده وصوابه سيجد الساحة السياسية مرحبة به”.

وأوضح رئيس المجلس السيادي أن الشعب السوداني سينتصر في حربه الوجودية ضد هذه المليشيا المتمردة، وأضاف “لن نضع السلاح حتى نفك الحصار عن الفاشر وزالنجي وبابنوسة وكل شبر دنسه التمرد “.

وأعرب الفريق أول ركن البرهان، عن شكره وتقديره للقوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية بكل مسمياتها.

واستمع سيادته إلى بعض الرؤى والأفكار من قبل المشاركين في اللقاء هدفت في مجملها لتعزيز سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه. فضلاً عن دعم وإسناد القوات المسلحة في حرب الكرامة حتى تطهير التراب الوطني من أوباش مليشيا آل دقلو الإرهابية.

سونا