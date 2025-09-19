وزير الشؤون الإسلامية يدشن ترجمتين جديدتين للقرآن الكريم

دشّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، بمقر المجمع في المدينة المنورة، مشروع طباعة ترجمتين جديدتين من ترجمات معاني القرآن الكريم، ليصل بذلك إجمالي الترجمات التي أصدرها المجمع منذ إنشائه إلى (79) ترجمة بلغات متعددة حول العالم، منها (35) ترجمة أُنجزت خلال السنوات السبع الماضية بمتابعة معالي الوزير المشرف العام على المجمع، في قفزة نوعية تعكس الجهود الكبيرة في تعزيز رسالة المملكة الريادية بخدمة القرآن الكريم ونشر معانيه بين الشعوب بلغاتهم المختلفة.

وفي تصريح بهذه المناسبة، رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المجمع، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله–، على ما يقدمانه من دعم سخي ورعاية كريمة لخدمة كتاب الله الكريم ونشره وتعليمه، مؤكدًا أن خدمة القرآن الكريم ونشر رسالته إلى شعوب الأرض بمختلف لغاتهم شرف عظيم اختصت به المملكة منذ تأسيسها، وها هي اليوم –بفضل الله– ثم بدعم القيادة الرشيدة –أيدها الله– تواصل هذا النهج المبارك بما يعكس مكانتها الريادية في نصرة الإسلام وخدمة المسلمين.

وأكد معاليه في ختام تصريحه أن الترجمات لمعاني القرآن الكريم تجسّد عناية القيادة الحكيمة بكتاب الله الكريم، وحرصها على خدمة المسلمين وتمكينهم من تلاوة القرآن الكريم وفهم معانيه بلغاتهم المختلفة، سائلًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها.

