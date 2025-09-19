إحنا مش في كباريه.. محمد موسى يشن هجوما ناريا على روبي بسبب حفل العلمين

شن الإعلامي محمد موسى هجومًا لاذعًا على الفنانة روبي عقب تصريحاتها المثيرة للجدل خلال إحدى حفلاتها بمدينة العلمين الجديدة، والتي أثارت استياءً واسعًا في الشارع المصري.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج “خط أحمر” على قناة الحدث اليوم، إن الفن المصري عبر تاريخه الطويل كان مدرسة للذوق الرفيع والاحترام، مستشهدًا بأسماء مثل نجاة الصغيرة ووردة الجزائرية اللتين قدّمتا فنًا راقيًا يترك أثرًا خالدًا في الوجدان، واعتبر أن ما يحدث على بعض المسارح اليوم يمثل انحدارًا خطيرًا وتشويهًا لصورة الفن المصري.

وأوضح أن ما بدر من روبي لم يكن مجرد «هزار» عابر، بل ابتذال فج وسقوط مدوٍ، مؤكدًا أن المسرح العام ليس مكانًا للإيحاءات الرخيصة أو التصرفات المخلة بالحياء، بل هو منبر يجب أن يعكس صورة مشرفة لمصر وفنها الراقي أمام العالم.

وأضاف موسى أن ما فعلته روبي يتجاوز حدود الحرية الشخصية، لأنه جرى أمام آلاف من الشباب والأسر والأطفال، محذرًا من خطورة تحويل الحفلات إلى مشاهد لا تليق بالقيم المصرية ولا بتاريخ مصر الفني.

ولفت إلى أن نقابة المهن الموسيقية اتخذت في السابق إجراءات صارمة ضد فنانين كبار بسبب ممارسات أقل خطورة، مطالبًا بتحويل روبي فورًا إلى التحقيق أمام النقابة، واتخاذ إجراء رادع يمنع تكرار هذه «المهزلة»، على حد تعبيره.

وأكد موسى أن الفن رسالة سامية لا يجوز اختزالها في الإيحاءات أو الاستعراضات الرخيصة، داعيًا كل من يحترم فنه وجمهوره إلى الارتقاء بمستواه، محذرًا في الوقت ذاته أن الصمت على هذه التصرفات يُعد مشاركة في هدم الذوق العام وتشويه صورة الفن المصري.

