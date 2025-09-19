يرافقه وزير الصحة.. إبراهيم جابر يشهد احتفالات جامعة العلوم الصحية بعودة الدراسة واستقبال الطلاب الجدد

شهد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة لولاية الخرطوم الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، بحضور وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، ووالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، ومدير جامعة العلوم الصحية بروفيسور حمدنا الله سر الختم، اليوم شهد احتفال جامعة العلوم الصحية بمناسبة استئناف الدراسة بالمقر الرئيسي بأمدرمان واستقبال الطلاب الجدد .

وأكد عضو السيادي التزام الحكومة بدعم مؤسسات التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي، ودعم مشروعات وبرامج جامعة العلوم الصحية للمساهمة في تحقيق النهضة والتطور في مختلف تخصصات المهن الطبية المساعدة بالبلاد.

كما أشاد الفريق إبراهيم جابر، بالتطور الكبير لمسيرة جامعة العلوم الصحية التى ترتكز على المنهج البريطاني في التعليم الطبي والمهني لتأهيل الكوادر المساعدة مما جعل طلاب هذه الجامعة يتخرجون بحصيلة علمية مفيدة تكسبهم التميز والتفوق في هذا المجال الذى يحتاجه السودان كثيراً في هذا الظرف.

وأضاف سيادته أن إنتشار جامعة العلوم الصحية في نحو 15 ولاية واسهامها في تأهيل وتدريب الكوادر بالولايات يستحق الفخر والاشادة لاسيما وأن البلاد في حوجة ماسة لسواعد أبنائها العاملين في هذا المجال خاصة وأن الكوادر الصحية الوسيطة يمثلون نحو 80% من جملة العاملين بالقطاع الصحي الذين تقع عليهم متابعة المرضى.

وقال عضو مجلس السيادة إن عودة الدراسة وقبول هذا العدد الكبير من الطلاب بهذه التخصصات المهمة يؤكد أن المؤسسات التعليمية فى السودان قادرة على قبول تحدي إعادة الإعمار وعودة الحياة، داعياً الجامعات السودانية إلى أن تحذو حذو جامعة العلوم الصحية بالعودة لمزاولة العمل من مقراتها بالخرطوم للمساهمة في تعمير ما دمرته الحرب والنهوض بالعملية التعليمية في السودان.

من ناحيته، أوضح وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، أن خريجي الجامعة من المهن الطبية هم أساس النظام الصحي بالبلاد، مضيفاً أن الجامعة ينتظرها دور أكبر بعد إضافة المعاهد المتخصصة فى الصحة العامة ومركز التدريب المستمر لضمان تأهيل الكوادر البشرية .

موضحا أن جامعة العلوم الصحية أسهمت في البناء الصحي وتغطية جميع المناطق الريفية في السودان بالشراكة مع عدد من المنظمات العالمية عبر مشاريع استراتيجية في النظم الصحية والتشغيل الطبي والتدريب. داعيا طلاب الجامعة للمشاركة فى مبادرة مكافحة حمي الضنك تحت شعار (بالتجفيف الحمي تقيف).