«كنا في الساحل».. شقيق عادل إمام يوضح تفاصيل الصورة الأخيرة للزعيم

كشف المنتج عصام إمام تفاصيل الصورة الأخيرة التي ظهر فيها الزعيم عادل إمام، ونشرها الكاتب الصحفي أكرم السعدني، والتي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عصام إمام في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «الصورة حديثة بالفعل، والتقطناها في الساحل الشمالي أواخر شهر أغسطس الماضي، وبطمن جمهور الزعيم إن صحته زي الفل والحمد لله».

الصورة، التي ظن البعض في البداية أنها مولّدة بالذكاء الاصطناعي، تبيّن أنها حقيقية بعد أن نشرها الكاتب أكرم السعدني على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، فيما انهالت التعليقات على الصورة من محبي وجمهور الزعيم عادل إمام.

كان الزعيم عادل إمام أطل على جمهوره ومحبيه خلال مشاركته في حفل زفاف حفيده عادل إمام جونيور، في واحدة من اللحظات العائلية المميزة التي لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصري اليوم