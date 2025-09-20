رئيس هيئة التدريب يشهد تخريج دارسي دورة مكافحة المخدرات بمعهد تدريب الضباط

شهد اللواء شرطة /قاسم أمين كاكتلا رئيس هيئة التدريب تخريج دارسي دورة مكافحة المخدرات بمقر معهد تدريب الضباط لعدد (20) ضابط من منسوبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحضور مدراء الدوائر والإدارات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وفي تصريح للمكتب الصحفي ربشرطة أكد رئيس هيئة التدريب أهمية التدريب التخصصي في صقل قدرات وتنمية مهارات منسوبي قوات الشرطة من الضباط وضباط الصف الجنود وإعدادهم بالصورة المثلي للإضطلاع بمهامهم وواجباتهم علي الوجه الأكمل مؤكدا خطورة تعاطي المخدرات والتي أضحت ظاهرة تهدد الأمن والسلم المجتمعي وتلقي بظلالها السالبة علي الشباب باعتبارهم الفئة المستهدفة من قبل تجار ومروجي المخدرات مضيفا بأن هيئة التدريب وأيمانا منها بأهمية صون عقول الشباب وحمايتهم من طاعون العصر والذين نعول عليهم كثيرا في عملية التطور والنهضة والبناء والإعمار علي مستوي جميع المجالات الهندسية والاقتصادية والإجتماعية لذلك صممت هذه الدورة التخصصية في مجال مكافحة المخدرات وقدمت من خلالها محاضرات أكاديمية وعملية في مجال المكافحة بواسطة خبراء وأكاديمين متخصصين في مجال المكافحة مشيرا الي أن هيئة التدريب وضعت خطط تدريبية علمية طموحة في جميع المجالات المهنية الشرطية تتوافق مع متطلبات المرحلة

يذكر أنه في إطار خطة التدريب السنوية لهيئة التدريب تم الأسبوع الماضي تخريج دارسي دورة العنف القائم علي النوع لعدد (50) دارس من منسوبي قوات الشرطة .

المكتب الصحفي للشرطة