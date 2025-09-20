التقت سلطان عموم قبائل الفلاتة بالسودان.. نوارة أبو محمد محمد طاهر تزور منطقة مايرنو بولاية سنار

في إطار جولتها في ولاية سنار، قامت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، بزيارة إلى سلطان عموم قبائل الفلاتة بالسودان علي محمد طاهر بمنطقة مايرنو.

وترحمت سيادتها على شهداء مايرنو الذين دافعوا عنها بشراسة حينما كانت المليشيا الإرهابية تحاول اقتحام المنطقة حتى يكون الطريق سالكا لها للدخول إلى ولاية سنار. إلا أن أبناء المنطقة أفشلوا مخططات العدو وإنتصروا لإرادة أهل السودان، وأشادت بصمود أهل مايرنو ودعمهم وإسنادهم للقوات المسلحة في معركة الكرامة.