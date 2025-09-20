حاكم النيل الأزرق يودع قافلة الدعم والمؤازرة لمتحركات كردفان ودارفور

ودع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم الجمعة بميدان المولد بالدمازين قافلة الدعم والمؤازرة لمتحركات كردفان الكبرى ودارفور، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء حكومة الإقليم وقادة الأجهزة النظامية والأمين العام للحكومة ومشرف ورئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد القافلة.

ولدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الذي نظم على شرف وداع القافلة، أعرب حاكم الإقليم عن تقديره لمواقف مواطني وفعاليات الإقليم بالمحافظات المختلفة وصادق إسهامهم في إعداد وتجهيز القافلة، وأعلن أن القافلة تعد بداية لانطلاقة القوافل نحو ولايات دارفور من الفاشر وحتى مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، كما أعلن الحاكم الرفض لكافة التدخلات الخارجية في شؤون البلاد.

وحيا الحاكم صمود القيادة العليا بالبلاد وعلى رأسها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، معلناً عن تأمين البوابة الحدودية بالإقليم إلى جانب العمل على إنجاح الموسم الزراعي وتجهيز كتائب المقاومة الشعبية للاندفاع نحو الخطوط الأمامية بالمحاور المختلفة إفشالاً لكافة المخططات التي تستهدف وجود الدولة السودانية، وحيا الذكرى العطرة للشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن.