تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

يواجه مانشستر يونايتد ضيفه تشيلسي في قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن أبرز مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.

ويلتقي النصر مع الرياض، والنجمة مع الاتحاد في ختام الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وفي الدوري الإسباني، يتطلع ريال مدريد لمواصلة انتصاراته حين يستضيف إسبانيول في الجولة الخامسة.

دوري روشن السعودي:

الحزم – الفتح (18:40 بتوقيت السعودية ومصر)

النجمة – الاتحاد (18:40 بتوقيت السعودية ومصر)

النصر – الرياض (21:00 بتوقيت السعودية ومصر)

الدوري الإسباني:

ريال مدريد – إسبانيول (17:15 بتوقيت السعودية ومصر)

ديبورتيفو ألافيس – إشبيلية (19:30 بتوقيت السعودية ومصر)

فياريال – أوساسونا (19:30 بتوقيت السعودية ومصر)

فالنسيا – أتلتيك بلباو (22:00 بتوقيت السعودية ومصر)

الدوري الإنجليزي الممتاز:

ليفربول – إيفرتون (14:30 بتوقيت السعودية ومصر)

برايتون – توتنهام (17:00 بتوقيت السعودية ومصر)

بيرنلي – نونتغهام (17:00 بتوقيت السعودية ومصر)

وست هام – كريستال بالاس (17:00 بتوقيت السعودية ومصر)

مانشستر يونايتد – تشيلسي (19:30 بتوقيت السعودية ومصر)

فولهام – برينتفورد (22:00 بتوقيت السعودية ومصر)

الدوري الفرنسي:

نانت – رين (18:00 بتوقيت السعودية ومصر)

بريست – نيس (20:00 بتوقيت السعودية ومصر)

لانس – ليل (22:05 بتوقيت السعودية ومصر)

الدوري الإيطالي:

بولونيا – جنوى (16:00 بتوقيت السعودية ومصر)

فيرونا – يوفنتوس (19:00 بتوقيت السعودية ومصر)

أودينيزي – ميلان (21:45 بتوقيت السعودية ومصر)

الدوري الألماني:

هوفينهايم – بايرن ميونيخ (16:30 بتوقيت السعودية ومصر)

لايبزيغ – كولن (19:30 بتوقيت السعودية ومصر)

الدوري الجزائري:

مولودية البيض – شباب بلوزداد (18:00 بتوقيت السعودية ومصر)

شبيبة الساورة – اتحاد العاصمة (22:00 بتوقيت السعودية ومصر)

دوري أبطال إفريقيا:

غولد ستارز – شبيبة القبائل (18:00 بتوقيت السعودية ومصر)

فاسيل – مولودية الجزائر (19:00 بتوقيت السعودية ومصر)

الهلال بنغازي – حوريا (20:30 بتوقيت السعودية ومصر).

الشرق