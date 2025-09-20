رياضية

ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة

2025/09/20
واصل ليفربول انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على جاره إيفرتون بنتيجة 2-1 في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.
سجل هدفي “الريدز” كل من الهولندي ريان غرافينبيرخ في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة حاسمة من المصري محمد صلاح، والفرنسي هوغو إيكيتيكي في الدقيقة 28.

وأحرز السنغالي إدريسا غاي هدف إيفرتون الوحيد بتسديدة رائعة في الدقيقة 58.
وبهذا الفوز، حافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزائم وتصدر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة (15 نقطة من 5 مباريات).
في المقابل تجمد رصيد إيفرتون عند سبع نقاط في المركز السابع.

