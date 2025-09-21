والي الخرطوم يقف على الإمداد الدوائي لعلاج الحميات بمستشفى أم درمان

وقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بمستشفى أم درمان التعليمي على موقف الإمداد الدوائي، خاصة المحاليل الوريدية التي يتم الطلب عليها لعلاج إصابات الحميات، بحضور المدير العام لوزارة الصحة بالإنابة دكتور أحمد البشير وإدارة المستشفى.

وقف خلال الزيارة على معدلات تردد المواطنين بالمستشفيات والمراكز الصحية، كما تفقد الوالي الصيدليات والمخزون بالمستشفى ووقف على عمليات الإمداد والتوزيع الداخلي وباقي المستشفيات.

إلى ذلك، تفقد الوالي قسم الحوادث والعنابر والوقوف على الحالات المرضية، ووجه إدارة المستشفى بأهمية إيلاء المرضى عناية خاصة ومراعاة ظروفهم.